В Волгоградской области 12 сентября ожидаются дожди и ночное похолодание

В Волгограде будет +20 градусов тепла. Фото: Юлия Данильченко

Завтра, 12 сентября, в Волгоградской области ожидаются дожди и ночное похолодание. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, во вторник вероятны осадки, в основном днем. Температура воздуха ночью в северных районах опустится до +2 градусов. Преимущественно же будет +7...+12 градусов тепла. Днем с утра будет холодно, не помешает утеплиться. А вот ближе к обеду распогодится - ожидается +15...+20, в южной части области до +25 тепла. Ветер северо-западный, но не сильный - порывы достигнут 4-9 метров в секунду.

В Волгограде 12 сентября синоптики обещают ночью +10...+12, днем +19...+21 градусов. Утром вероятны осадки. Напомним, что этот сентябрь по прогнозам будет довольно теплым. Заметное похолодание наступит во второй половине месяца, но при этом по сравнению с предыдущими годами синоптики обещают среднюю температуру выше нормы.