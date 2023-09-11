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НовостиОбщество11 сентября 2023 11:08

В Волгоградской области составляют бюджет региона на 2024-2026 годы

На оперативном совещании Андрей Бочаров озвучил задачи на ближайшие несколько лет
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Андрей Бочаров обозначил главные задачи на ближайшие несколько лет ФОТО: администрация Волгоградской области

Андрей Бочаров обозначил главные задачи на ближайшие несколько лет ФОТО: администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил бюджет региона на ближайшие два года. Своими планами глава поделился на оперативном совещании, которое состоялось сегодня, 11 сентября. Об этом сообщает администрация Волгоградской области.

- Несмотря на все трудности и сложности, реализуемые органами власти решения по развитию Волгоградской области, а также поддержка Президента нашей страны позволяют нам выполнять задачи по реализации национальных и приоритетных проектов, - отметил Андрей Бочаров.

Во время оперативного совещания глава региона поставил следующие задачи: во-первых, до 1 октября представить предложения по планам и проектам развития Волгоградской области с 2024-2026 годов. Во-вторых, продолжать взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами, государственными корпорациями и институтами развития и бизнес-сообществами.