В Волгоградской области составляют бюджет региона на 2024-2026 годы

Андрей Бочаров обозначил главные задачи на ближайшие несколько лет ФОТО: администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил бюджет региона на ближайшие два года. Своими планами глава поделился на оперативном совещании, которое состоялось сегодня, 11 сентября. Об этом сообщает администрация Волгоградской области.

- Несмотря на все трудности и сложности, реализуемые органами власти решения по развитию Волгоградской области, а также поддержка Президента нашей страны позволяют нам выполнять задачи по реализации национальных и приоритетных проектов, - отметил Андрей Бочаров.

Во время оперативного совещания глава региона поставил следующие задачи: во-первых, до 1 октября представить предложения по планам и проектам развития Волгоградской области с 2024-2026 годов. Во-вторых, продолжать взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами, государственными корпорациями и институтами развития и бизнес-сообществами.