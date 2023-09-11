Под Волгоградом водитель бросил машину, насмерть сбив пешехода

Двое мужчин-пешеходов погибли на месте ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Два пешехода погибли, один серьезно пострадал в двух ДТП, которые произошли на трассах в Волгоградской области за минувшие сутки, 10 сентября. В Урюпинске 43-летний пешеход погиб под колесами «Рено Дастер», а водитель бросил машину и сбежал с места ДТП. На трассе в Городищенском районе «Лада Гранта» сбила сразу двоих мужчин: 33-летний пешеход погиб, 21-летний парень в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

ДТП в Урюпинске случилось около девяти вечера на улице Ленина в хуторе Петровском. 43-летний пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, а водителя «Рено» сейчас разыскивает полиция.

49-летний водитель «Лада Гранта» не заметил двоих идущих в попутном направлении мужчин на подъезде к московской трассе Р-22 Каспий в Городищенском районе. На одежде пешеходов не было светоотражающих элементов. В 19.30 в Волгоградской области уже ночная тьма. Молодому парню после наезда легковушки удалось выжить, его 33-летнему спутнику не повезло, он погиб сразу.