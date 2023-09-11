В Волгоградской области мальчик сломал позвоночник на акробатике

Следственный комитет расследует все обстоятельства произошедшего Фото: Кирилл ЧАЩИН

В городском дворце культуры города Фролово Волгоградской области произошел несчастный случай, который стал поводом для уголовного дела. Оборудование в ДК не отвечало требованиям безопасности, в результате чего пострадал 10-летний ребенок. Мальчик сломал позвоночник перед занятиями по акробатике. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, несчастный случай произошел 22 мая 2023 года. Находясь в ДК, 10-летний мальчик решил до начала занятий по акробатике, взобрался на гимнастическое кольцо, подвешенное на стальном тросе. Снаряд находился на высоте 1,3 метра.

Гимнастическое кольцо было не новым, трос оборвался. Мальчик упал на пол, на котором не было амортизирующего покрытия. В результате падения, получил компрессионный перелом позвонка.

Михайловский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».