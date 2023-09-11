Под Волгоградом главврача ЦРБ оштрафовали за лечившегося за свой счет пациента

Пациенту пришлось покупать лекарства в больницу. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

После проверки прокуратуры главврача Михайловской ЦРБ оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений пациента, которому пришлось покупать лекарства за свой счет. Стоимость лечения мужчине тоже возместили, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

- В результате принятых прокуратурой мер мужчине компенсированы затраты на самостоятельное приобретение лекарств для стационара в сумме более 7 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Пациент еще в апреле 2023 года написал обращение главврачу Михайловской ЦРБ о компенсации затрат на покупку лекарств для лечения в стационаре. Ответить ему, согласно, закону, должны были в течение 30 дней. Но ни на первое, ни на повторное обращение волгоградцу так и не ответили. В итоге два штрафа за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан потянули на 10 тысяч рублей. Такое решение принял мировой судья.