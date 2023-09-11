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НовостиОбщество11 сентября 2023 7:06

В Волгоградской области не хватает дворников и токарей

В регионе ощущается острая нехватка кадров в сложных рабочих сферах
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
В Волгограде не хватает дворников

В Волгограде не хватает дворников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты сервиса по поиску работы назвали профессии, в которых наблюдается явный кадровый голод. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на hh.ru.

По данным исследования, в регионе дефицитными профессиями считаются токари, фрезеровщики, шлифовщики и дворники. Первым готовы платить по 46–115 тысяч рублей, вахтовым методом зарплата начинается от 100 тысяч рублей. Нехватка также наблюдается и среди врачей, автослесарей, продавцов, грузчиков, кассиров, поваров, агентов по недвижимости и разнорабочих.

Аналитики подсчитали количество резюме и открытых вакансий по одной специальности. Если результат ниже 4 – это означает только нехватку кадров, больше 8 – серьезная конкуренция за рабочее место. Средний показатель в августе по Волгоградской области составил 3,3, что говорит о дефиците работников.