В Волгоградской области не хватает дворников и токарей

В Волгограде не хватает дворников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты сервиса по поиску работы назвали профессии, в которых наблюдается явный кадровый голод. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на hh.ru.

По данным исследования, в регионе дефицитными профессиями считаются токари, фрезеровщики, шлифовщики и дворники. Первым готовы платить по 46–115 тысяч рублей, вахтовым методом зарплата начинается от 100 тысяч рублей. Нехватка также наблюдается и среди врачей, автослесарей, продавцов, грузчиков, кассиров, поваров, агентов по недвижимости и разнорабочих.

Аналитики подсчитали количество резюме и открытых вакансий по одной специальности. Если результат ниже 4 – это означает только нехватку кадров, больше 8 – серьезная конкуренция за рабочее место. Средний показатель в августе по Волгоградской области составил 3,3, что говорит о дефиците работников.