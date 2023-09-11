Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, как выбрать мясо по запаху и цвету

Продажа мяса в магазине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

11 сентября Роспотребнадзор Волгоградской области рассказал жителям, как правильно выбрать мясную продукцию по цвету, запаху и налету. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, покупатели должны обратить внимание на верные признаки того, что продукция некачественная и даже опасная. При покупке пропавшего мясо можно заработать пищевое отравление.

Важен цвет мяса - он не должен быть коричнево-серым или зеленоватым. Белый налет свидетельствует о том, что продукт начал портиться. Запах должен быть без неприятных примесей, при надавливании не должно оставаться вмятин.

- Если мясо продается в заводской упаковке, обратите внимание на дату изготовления и срок годности, а также на рекомендованные условия хранения. Продажа сырого мяса и полуфабрикатов должна производиться в специальных секциях, отдельно от готовых к употреблению продуктов, - отметили в Роспотребнадзоре.

Лучше покупать охлажденное и свежее мясо. Стоит спросить сопроводительные документы, если возникают сомнения, а также обратить внимание на условия хранения.