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НовостиОбщество11 сентября 2023 6:27

Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, как выбрать мясо по запаху и цвету

Жителям Волгоградской области дали рекомендации по выбору мясной продукции
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Продажа мяса в магазине.

Продажа мяса в магазине.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

11 сентября Роспотребнадзор Волгоградской области рассказал жителям, как правильно выбрать мясную продукцию по цвету, запаху и налету. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, покупатели должны обратить внимание на верные признаки того, что продукция некачественная и даже опасная. При покупке пропавшего мясо можно заработать пищевое отравление.

Важен цвет мяса - он не должен быть коричнево-серым или зеленоватым. Белый налет свидетельствует о том, что продукт начал портиться. Запах должен быть без неприятных примесей, при надавливании не должно оставаться вмятин.

- Если мясо продается в заводской упаковке, обратите внимание на дату изготовления и срок годности, а также на рекомендованные условия хранения. Продажа сырого мяса и полуфабрикатов должна производиться в специальных секциях, отдельно от готовых к употреблению продуктов, - отметили в Роспотребнадзоре.

Лучше покупать охлажденное и свежее мясо. Стоит спросить сопроводительные документы, если возникают сомнения, а также обратить внимание на условия хранения.