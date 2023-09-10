Волгоград занял последнее место в списке дорогих мегаполисов России

Волгоград вновь оказался в лидерах с конца Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Волгоград оказался на десятом месте в рейтинге самых дорогих мегаполисов России. Сами жители города-героя же считают, что проживание в нем обходится им дорого. К такому выводу пришли аналитики Superjob.

Согласно данным исследования, 41% опрошенных назвали Волгоград дорогим для жизни, но одновременно 39% человек так не считают. Еще 20% респондентов не смогли дать точный ответ.

Волгоградцы считают, что самые большие траты уходят на жилье, а уже потом на продукты. Третье место заняли платежи за коммуналку, следом идет проезд на общественном транспорте. И только пятое место в тратах волгоградцев занимают медицинские и бытовые услуги, а также развлечения.

Стоит отметить, тройку лидеров списка богатых мегаполисов возглавили Москва, Ростов-на-Дону и Краснодар, самым дешевым городом с населением от миллиона жителей оказался Челябинск.