Под Волгоградом дотла сгорел Mercedes

Пожарные оперативно потушили возгорание Фото: Андрей МИРЕЙКО

В городе Волжском Волгоградской области сгорела иномарка. ЧП произошло сегодня, 10 августа, днем во дворе дома 86 на улице Мира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 15.59. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. В 16.09 возгорание было ликвидировано, но к тому моменту Mecedes уже сгорел дотла.

Причина пожара пока устанавливается. К счастью, погибших и пострадавших в огне нет. Напомним, что на этой неделе пожар вспыхнул в жилом доме в Краснооктябрьском районе Волгограда. Эвакуировать пришлось 20 жителей.