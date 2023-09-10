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НовостиЗвезды10 сентября 2023 11:43

В центре Волгограда прошел фестиваль искусств

10 сентября в рамках Дня города проходит фестиваль «#Наволне434»
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
На сцене выступают местные коллективы

На сцене выступают местные коллективы

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На Центральной набережной Волгограда продолжается празднование 434-летия города. Ровно в полдень возле фонтана «Искусство» начались выступления местных коллективов, среди которых артисты Волгоградского музыкального театра, национальные коллективы, а также студенты консерватории имени Серебрякова.

В рамках фестиваля «#НаВолне434» в центре города также проводятся интерактивные программы, проект «Советская танцевальная площадка «Это энергичный танец» и концерт «Встреча друзей».

Также на набережной можно увидеть «Аллею оживших скульптур», а также соревнования танцоров брейк-данса.