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НовостиОбщество10 сентября 2023 10:29

Облизбирком опубликовал явку во второй день выборов в Волгоградской области

В Волгоградской области начался третий день выборов депутатов в гордуму
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
По-прежнему хуже всего голосуют волжане

По-прежнему хуже всего голосуют волжане

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области завершился второй день голосования и начался завершающий этап выборов депутатов в городскую думу. Облизбирком опубликовал данные явки 10 сентября в 10.00.

Согласно данным, активнее всех голосуют камышане – явка составляет 34,96%. Чуть хуже голосуют в Волгограде – 21,96%. Среди отстающих оказались жители Волжского – явка в городе-спутнике составила 17,89%.

Напомним, что сегодня, 10 сентября, начался последний, третий день голосования. Избирательные участки будут открыты до 20.00.