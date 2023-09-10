Облизбирком опубликовал явку во второй день выборов в Волгоградской области

По-прежнему хуже всего голосуют волжане Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области завершился второй день голосования и начался завершающий этап выборов депутатов в городскую думу. Облизбирком опубликовал данные явки 10 сентября в 10.00.

Согласно данным, активнее всех голосуют камышане – явка составляет 34,96%. Чуть хуже голосуют в Волгограде – 21,96%. Среди отстающих оказались жители Волжского – явка в городе-спутнике составила 17,89%.

Напомним, что сегодня, 10 сентября, начался последний, третий день голосования. Избирательные участки будут открыты до 20.00.