В Центральном районе Волгограда самокатчик сбил 19-летнюю девушку

Самокатчик сбил с ног девушку Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Необычное ДТП произошло в центре Волгограда, на Астраханском мосту. 18-летний водитель арендованного самоката наехал на 19-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

ДТП произошло накануне, 9 сентября, в 09.50 18-летний водитель, управляя электросамокатом «ВУШ», разогнался и сбил с ног идущую навстречу девушку. Произошла авария напротив дома 14/1 по улице Калинина.

Девушка доставлена в больницу скорой помощи №25. Правда, травмы оказались незначительными и девушку отправили на амбулаторное лечение.