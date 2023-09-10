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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 9:17

В Центральном районе Волгограда самокатчик сбил 19-летнюю девушку

На Астраханском мосту 18-летний водитель самоката наехал на молодую девушку
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Самокатчик сбил с ног девушку

Самокатчик сбил с ног девушку

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Необычное ДТП произошло в центре Волгограда, на Астраханском мосту. 18-летний водитель арендованного самоката наехал на 19-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

ДТП произошло накануне, 9 сентября, в 09.50 18-летний водитель, управляя электросамокатом «ВУШ», разогнался и сбил с ног идущую навстречу девушку. Произошла авария напротив дома 14/1 по улице Калинина.

Девушка доставлена в больницу скорой помощи №25. Правда, травмы оказались незначительными и девушку отправили на амбулаторное лечение.