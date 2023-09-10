112 новых семей появилось на День города в Волгограде

Волгоградцы в этом году с большим желанием регистрировали браки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде 112 пар решили узаконить свои отношения в День города. В этом году в день 434-летия города-героя решили скрепить себя узами брака гораздо больше волгоградцев, чем в прошлом году, о чем сообщает комитет юстиции Волгоградской области.

Так, по состоянию на 9 сентября, в Волгограде зарегистрировали брак 18 пар в Ворошиловском и Дзержинском районах, 15 — в Красноармейском, 13 — в Краснооктябрьском, 17 — в Советском, 11 — в Тракторозаводском, 12 — в Центральном, 8 — в Кировском.

Стоит отметить, что в этом году регистрировать брак в День города решилось куда больше, чем в прошлом. Для примера, 10 сентября 2022 года свои отношения узаконили всего 80 пар. Из них по 9 — в Ворошиловском и Красноармейском районах, 10 — в Дзержинском, 13 — в Кировском, по 12 пар — в Краснооктябрьском и Советском, 8 — в Тракторозаводском, 7 — в Центральном.

Стоит отметить, что в этом году День города выпал на красивую дату - 09.09, вероятно, поэтому большинство пар решили зарегистрировать брак именно в этот день.