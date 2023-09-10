В Волжском велосипедист попал в ДТП и скончался в больнице

Велосипедист, угодивший под колеса, скончался в больнице Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В городе Волжском Волгоградской области накануне, 9 сентября, произошла авария. Автомобиль отечественной марки сбил 21-летнего велосипедиста и тот скончался от полученных травм в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

ДТП произошло около 00.11 часов ночи. 45-летний водитель, управляя машиной Lada Granta, двигаясь по улице Химиков, напротив дома № 2 совершил наезд на 21-летнего велосипедиста.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался в больнице.