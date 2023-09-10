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НовостиОбщество10 сентября 2023 6:32

Новое общественное пространство, посвященное Крыму, ЛНР и ДНР появится в центре Волгограда

Новое общественное пространство, посвященное Крыму, ЛНР и ДНР появится в центре Волгограда
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
ФОТО: администрация Волгоградкой области

ФОТО: администрация Волгоградкой области

В Волгограде обсуждают благоустройство сквера на улице 7-й Гвардейской – от проспекта Ленина до путепровода в районе улицы Хиросимы. Парковая зона, которая будет посвящена новым регионам России будет называться «Мы вместе». Об этом накануне сообщила администрация Волгоградской области.

Накануне, 9 сентября, Андрей Бочаров провел выездное совещание по вопросу продолжения создания пешеходного кольца в Центральном и Ворошиловском районах. Конечно же, эта тема стала главной на выездном совещании. Губернатор и жители города-героя решили, что здесь возникнет парк «Мы вместе», посвященный Запорожской, Херсонской областями, ДНР и ЛНР, Крымом, Севастополем.

Новый сквер должен стать точкой притяжения и объединяющим фактором между Волгоградской областью и новыми регионами РФ, – рассказала одна из собеседниц губернатора.