В Волгограде явка на выборах по итогам второго дня голосования превысила 21%

Выборы в Волгоградской области продлятся три дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский облизбирком озвучил итоги второго дня голосования на выборах в органы местного самоуправления. Самыми активными остаются камышане, но и в Волгограде явка избирателей на выборах депутатов Волгоградской городской Думы превысила 21%, сообщили в ИКВО.

За два дня на избирательные участки пришли отдать свои голоса за народных избранников 21,38% входящих в списки волгоградцев. На выборах депутатов Камышинской гордумы – явка составила 33,45%. Второй по величине город региона - Волжский - на третьем месте с 17,02% проголосовавших.

Выборы депутатов продлятся и в воскресенье, 11 сентября 2023 года. Участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00.