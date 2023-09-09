Два железнодорожных переезда закроют в Волгоградской области на две недели

В Палласовке закроют два переезда. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из-за ремонта в Волгоградской области на две недели закроют сразу два железнодорожных переезда в городе Палласовка Волгоградской области. Движение автотранспорта через пути ограничат с начала суток 15 сентября до 23 часов 30 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

До конца сентября автомобилисты не смогут проехать через ж/д переезд на 1082 километре перегона Палласовка – Калашниковский, который находится на подъезде к Палласовке от трассы Иловатка – Старая Полтавка – Палласовка – Николаевск. Также будет закрыт переезд на 1083 км перегона на подъезде к поселку Новостройка от трассы Палласовка – Кайсацкое.

Проехать пути водители смогут лишь через железнодорожный переезд на улице Асфальтной в Палласовке. Так что планировать маршрут лучше заранее.