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НовостиАвто9 сентября 2023 15:02

Два железнодорожных переезда закроют в Волгоградской области на две недели

Движение автотранспорта через ж/д переезды в Палласовке Волгоградской области будет закрыто с 15 по 30 сентября 2023 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Палласовке закроют два переезда.

В Палласовке закроют два переезда.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из-за ремонта в Волгоградской области на две недели закроют сразу два железнодорожных переезда в городе Палласовка Волгоградской области. Движение автотранспорта через пути ограничат с начала суток 15 сентября до 23 часов 30 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

До конца сентября автомобилисты не смогут проехать через ж/д переезд на 1082 километре перегона Палласовка – Калашниковский, который находится на подъезде к Палласовке от трассы Иловатка – Старая Полтавка – Палласовка – Николаевск. Также будет закрыт переезд на 1083 км перегона на подъезде к поселку Новостройка от трассы Палласовка – Кайсацкое.

Проехать пути водители смогут лишь через железнодорожный переезд на улице Асфальтной в Палласовке. Так что планировать маршрут лучше заранее.