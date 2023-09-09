Отключат электроснабжение 11 сентября в четырех районах Волгограда

Электричества не будет весь рабочий день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало рабочей недели жителям четырех районов Волгограда придется провести без электроснабжения из-за плановых работ на электросетях. Оставят без привычных удобств и подзарядки гаджетов в понедельник, 11 сентября 2023 года, обитателей 15 улиц. Отключения электричества запланированы в Дзержинском, Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах Волгограда, сообщили в «Россети Юг».

В Дзержинском районе Волгограда в понедельник без света оставят жителей улицы Дубовая балка на Ангарском. Отключения электроснабжения запланированы с 9.00 до 17.00.

Среди жителей Ворошиловского района 11 сентября 2023 с 9.00 до 17 часов без электричества оставят обитателей трех улиц: Паши Ангелиной, Куприна и Тирольской.

В Кировском районе в начале рабочей недели локальный блэкаут объявят с 9 до 16 часов по адресам: ул. Астраханская, 51, ул. Декабристов, 3-25, 20-26, ул. Добролюбова, 33-45, ул. Молодежная, 1-3, 2.

В Красноармейском районе 11 сентября 2023 года среди коммунальных страдальцев с 9 до 17 часов окажутся обитатели улиц: ул. Глубинная 1а, 1-13, 2а, 2б, 2-14, ул. Копецкого, 2, 4, 6, ул. Лениногорская, 1а, 1б, 1-13, 2а, 2-16, ул. Марийская, 3, 5, 7, 9, 11, ул. Мачтозаводская, 2а, 2б, 2-14, ул. Олимпийская, 8, 10, 12, 14, ул. Перископская, 35-45, 44-46. Где-то свет включат чуть раньше.