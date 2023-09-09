На острове Сарпинском в Волгограде построят «Артек на Волге»

Как будет выглядеть «Артек на Волге», решит молодежь. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Помимо «волгоградских Мальдив» на острове Сарпинском, который планируют превратить в курорт общероссийского значения, построят «Артек на Волге» - лагерь, где дети со всей страны смогут отдыхать круглый год. Это будет один из якорных проектов для детей и молодежи, сообщает администрация Волгоградской области. Пока же идут предпроектные работы.

В планах создать в Волгограде круглогодичный центр детского отдыха. При этом подросткам и молодежи предложат не только спортивный и патриотический досуг, но и образовательные программы. Сможет проводить «Артек на Волге» и мероприятия всероссийского и международного уровней.

Как будет выглядеть «Артек на Волге», предложат пофантазировать самой молодежи.