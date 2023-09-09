Вылетел из машины на дорогу: пострадавшего в ДТП с грузовиком водителя ВАЗа насмерть задавили на московской трассе под Волгоградом

Молодой водитель скончался на месте ДТП. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вылетевшего из машины на дорогу после столкновения с грузовиком водителя ВАЗа насмерть задавили на московской трассе под Волгоградом. Жуткое ДТП случилось около семи вечера 8 сентября на 775 км автодороги Р-22 «Каспий» в городе Михайловка. От удара после аварии 21-летнего парня выбросило на трассу, где его переехал неустановленный автомобиль. Теперь скрывшегося с места смертельного ДТП водителя разыскивает полиция, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- От столкновения водителя автомобиля «ВАЗ» отбросило на проезжую часть встречной полосы дороги, после чего на него совершил наезд неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя, который скрылся, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, 21-летний водитель «ВАЗ-21140» не справился с управлением и вылетел на своей машине на встречку, где столкнулся с грузовиком «Вольво». Удар был настолько сильным, что парня выкинуло из легковушки на дорогу, где его насмерть и задавил водитель ехавшего по трассе автомобиля. Молодой парень скончался на месте, травмы оказались слишком серьезными.