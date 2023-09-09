Самые активными избирателями на выборах в Волгоградской области стали камышане

Волгоградцы выбирают депутатов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На выборах в органы местного самоуправления, которые проходят в Волгоградской области с 8 по 10 сентября 2023 года, самыми активными избирателями оказались камышане. По итогам первого дня голосования явка избирателей на выборах депутатов Камышинской гордумы составила 18,79%. На втором месте идет выбирающий своих депутатов миллионный Волгоград, на третьем – Волжский, сообщили в ИКВО.

Так, по данным избиркома Волгоградской области явка на выборах депутатов Волгоградской городской Думы по итогам 8 сентября достигла аж 14,7%. В Волжском на избирательные участки пришли 8,97% горожан, имеющих право голоса.

9 сентября участки для голосования открыты до 20.00.