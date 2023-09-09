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НовостиПолитика9 сентября 2023 7:24

Самые активными избирателями на выборах в Волгоградской области стали камышане

Камышане показали самую высокую явку в регионе на выборах в первый день голосования
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградцы выбирают депутатов.

Волгоградцы выбирают депутатов.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На выборах в органы местного самоуправления, которые проходят в Волгоградской области с 8 по 10 сентября 2023 года, самыми активными избирателями оказались камышане. По итогам первого дня голосования явка избирателей на выборах депутатов Камышинской гордумы составила 18,79%. На втором месте идет выбирающий своих депутатов миллионный Волгоград, на третьем – Волжский, сообщили в ИКВО.

Так, по данным избиркома Волгоградской области явка на выборах депутатов Волгоградской городской Думы по итогам 8 сентября достигла аж 14,7%. В Волжском на избирательные участки пришли 8,97% горожан, имеющих право голоса.

9 сентября участки для голосования открыты до 20.00.