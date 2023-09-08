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НовостиОбщество8 сентября 2023 15:25

Облизбирком обнародовал первые данные о явке на выборах в Волгоградской области

Жители Волгоградской области не очень активно голосуют в первый день выборов
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Жители Волгоградской области пока не спешат голосовать

Жители Волгоградской области пока не спешат голосовать

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Избирательная комиссия Волгоградской области опубликовала данные первого дня выборов. Результаты пока оставляют желать лучшего, жители региона пока голосуют не очень активно. Об этом говорят цифры Облизбиркома.

Так, по состоянию на 15.00 8 сентября, активнее всего голосуют в Камышине. Здесь явка составила 11,5%. Следом за ними идут волгоградцы – явка избирателей составила 8,19%. Замыкают тройку волжане, чей результат пока 5,31%.

Не стоит забывать, что это только первый день голосования, и он еще не окончен. Напомним, что избирательные участки будут работать 8, 9 и 10 сентября с 08.00 до 20.00. Всего на территории области действуют 647 избирательных участков.