В Волгоградской области за 10 лет модернизируют детсады. Фото: пресс-служба АВО.

8 сентября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров побывал на открытии модернизированного детсада №236 в городе-герое. За три месяца здание, построенное в 60-х, здорово преобразилось. Глава региона высоко оценил результаты.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, в следующем году разработают комплексную программу по модернизации дошкольных учреждений на ближайшие 10 лет.

- Такой масштабной реконструкции у нас никогда не было. О том, что это будет вот так капитально и комплексно, мы даже не мечтали. Всё абсолютно новое. В каждой группе — мультимедийное оборудование, ноутбуки, - поделилась впечатлениями «Воспитатель года России» Юлия Доронина.

Добавим, что в рамках нацпроекта с 2014 года в регионе создано более 22,5 тысчи мест для дошколят.