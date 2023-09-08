Сотрудник ГАИ в Волгоградской области получил срок за торговлю правами

Перед законом ответил не только сотрудник ГИБДД, но и покупатели прав Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Во Фроловском районе Волгоградской области огласили приговор инспектору ГИБДД Сергею Болтенкову, который незаконно продавал водительские права всем желающим. За такой благородный, но не совсем законный жест Сергей получил 2,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

По версии обвинения, страж правопорядка в декабре 2021 года получил 8 тысяч рублей от женщины, которая хотела легким путем получить водительские права, а в марте 2022 уже более внушительную сумму в размере 30 тысяч рублей ему дал мужчина, которого лишили водительских прав. За немаленькую сумму он хотел вернуть их незаконным способом.

Деньги передавались через двух женщин-посредников, которые еще в июле 2023 получили по три года условно. Покупательница прав судимости не получила по причине тяжелой болезни, а вот мужчина, который отдал немаленькую сумму для восстановления документов, получил два года условно.