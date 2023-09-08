Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 сентября 2023 13:05

Трактор попал под поезд под Волгоградом

Из-за ДТП на железной дороге в Волгоградской области задержан пассажирский поезд
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Грузовой состав врезался в стоящий на путях трактор. Фото из архива

Грузовой состав врезался в стоящий на путях трактор. Фото из архива

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трактор с прицепом выехал на железнодорожный переезд и оказался на пути грузового поезда днем 8 сентября. ДТП произошло около 12.30 на перегоне Колоцкий – Качалино. К 14 часам движение поездов на этом участке восстановили, однако пассажирский поезд №354 Пермь – Адлер из-за происшествия задерживается в пути на час, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

- Последствия ДТП на железнодорожном переезде ликвидированы. В связи с происшествием задержка пассажирского поезда №354 сообщением Пермь – Адлер составила около часа, - рассказали в ПривЖД.

Грузовой состав снес стоявший на его пути трактор. Машинист применил экстренное торможение, но было поздно. Остатки трактора разгребала спецтехника. Только после этого поезда вновь пустили по намеченному маршруту.