Трактор попал под поезд под Волгоградом

Грузовой состав врезался в стоящий на путях трактор. Фото из архива Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трактор с прицепом выехал на железнодорожный переезд и оказался на пути грузового поезда днем 8 сентября. ДТП произошло около 12.30 на перегоне Колоцкий – Качалино. К 14 часам движение поездов на этом участке восстановили, однако пассажирский поезд №354 Пермь – Адлер из-за происшествия задерживается в пути на час, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

- Последствия ДТП на железнодорожном переезде ликвидированы. В связи с происшествием задержка пассажирского поезда №354 сообщением Пермь – Адлер составила около часа, - рассказали в ПривЖД.

Грузовой состав снес стоявший на его пути трактор. Машинист применил экстренное торможение, но было поздно. Остатки трактора разгребала спецтехника. Только после этого поезда вновь пустили по намеченному маршруту.