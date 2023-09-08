Режим повышенной готовности экстренно вводят в районе Волгоградской области

Жители Котово уже которую неделю страдают без нормального водоснабжения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Режим повышенной готовности, который ввели из-за коммунального коллапса в обезвоженном Котово, распространят на весь район. Такое решение приняли на экстренном заседании комиссии по ЧС и ПБ Котовского района после совещания с заместителем губернатора региона Олегом Николаевым, сообщил глава Котовского района Сергей Чумаков.

- Было принято решение рекомендовать главе района ввести режим повышенной готовности в Котовском районе, - рассказал Сергей Чумаков в своем тг-канале.

Напомним, Котово из-за полного износа водопровода уже несколько недель фактически сидит без воды. Из кранов в лучшем случае идет ржавая вода. По большей части ее вовсе нет. Жителей снабжают водовозками, либо они сами набирают воду из имеющихся в райцентре скважин.

По словам главы района, в ближайшие дни власти заключат прямой договор с подрядчиком, который приступит к ремонту самых аварийных участков водовода Филино-Котово. До этого властям пришлось срочно менять недобросовестного подрядчика.