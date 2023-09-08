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НовостиОбщество8 сентября 2023 10:38

В Волгограде кредитора оштрафовали на 50 тысяч за частые звонки должнице

Приставы наказали офис микрозаймов за частые звонки должнице из Волгограда
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Организацию оштрафовали.

Организацию оштрафовали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде по решению суда кредитная организация выплатит 50 тысяч рублей в пользу государства за частые звонки должнице. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального УФССП, женщина обратилась к судебным приставам с жалобами на то, что сотрудники звонили ей и родным, пытались заставить вернуть средства.

- Административное расследование установило, что эти действия со стороны организации были незаконными, в них усматриваются признаки административного правонарушения. Финансовое учреждение признано виновным, - уточили в ведомстве.

В итоге возвращения долга организация не добилась, а вот штраф заработала. Волгоградцев просят обращаться в УФССП по региону в подобных случаях.