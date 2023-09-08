В Волгограде 9-летний мальчик выпрыгнул с 3 этажа для съемки видео

Мальчик с многочисленными переломами находится в больнице №7 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В соцсетях появилось страшное видео, на котором 9-летний мальчик из Волгограда прыгает с высоты опасного строения. Он попытался произвести впечатление на своих друзей. К счастью, ребенок жив, но получил огромное количество травм, что подтвердили сайту volgograd.kp.ru в Облздраве.

На видео, появившемся в социальных сетях мальчик, одетый в шорты, футболку и шлепки общается с другими ребятами, находясь в полуразрушенном здании рядом с металлическим ограждением. Друзья спрашивают ребенка, что он собирается делать, тот отвечает, что хочет спрыгнуть вниз. Голоса за камерой начали отговаривать любителя экстрима, но он не слушал, быстро перебрался за ограждение, прыгнул вниз, а через некоторое время раздался крик боли.

К счастью, мальчик выжил, хоть и получил многочисленные переломы. Сейчас, по словам комитета здравоохранения Волгоградской области, пациент направлен в детское отделение травматологии и ортопедии больницы №7. Состояние пациента стабильное, средней степени тяжести.