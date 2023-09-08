В Волгограде водитель «Форда» сбил 12-летнего мальчика на велосипеде

Машина сбила велосипедиста. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 7 сентября, в Волгограде в аварии пострадал 12-летний школьник. ДТП произошло в Ворошиловском районе города-героя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области, примерно в 16.40 часов подросток на велосипеде ехал по улице Ростовской мимо многоэтажного дома №11. В этот момент по дороге за рулем «Форд Фокуса» мчался 63-летний водитель. Он не заметил ребенка.

- Водитель совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. В результате ДТП мальчик доставлен в больницу, - уточнили в полиции региона.

Автомобилистов призывают быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения.