В Волгоградской области в развитие электросетей инвестируют 4,4 млрд рублей

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров и Борис Эбзеев обсудили энергоресурсы. Фото: пресс-служба АВО.

8 сентября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и гендиректор ПАО «Россети ЮГ» Борис Эбзеев обсудили развитие сферы энергоресурсов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, ранее компания пообещала инвестировать в модернизацию электросетей 4,4 млрд рублей. Особенно актуальна бесперебойная подача ресурса в связи с масштабными проектами на ближайшие десять лет.

В настоящий момент работники компании готовят электросети к отопительному сезону.

- В текущем году «Россети Юг» в волгоградском регионе предусмотрели на эти цели 646 млн рублей, что на 9,5% выше уровня 2022 года. Идет ремонт подстанционного оборудования и линий электропередачи, замена изоляции и расчистка просек ЛЭП — уже выполнено 90% запланированных работ, - уточнили в обладминистрации.

Добавим, что в этом году к электроснабжению подключили более 1,7 тысячи потребителей.