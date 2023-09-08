В Волгоградской области на выходных будут дожди и резкое похолодание

В Волгограде ожидается похолодание. Фото: Юлия Данильченко

В эти выходные в Волгоградской области ожидается резкое похолодание. Синоптики предупредили жителей о том, что температура воздуха поднимется всего до +18 градусов. Тем, кто собирается присоединиться к массовым мероприятиям в честь Дня города лучше одеваться потеплее, вечером будет довольно прохладно.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, 9 сентября пройдут дожди, порывы ветра достигнут 9-14 градусов. Ночью ожидается ночью +7...+12, а местами всего +2 градуса. Днем будет +13...+18 тепла.

В воскресенье, 10 сентября, также будут осадки. Лучше захватить с собой зонтик. Местами порывы северо-западного ветра достигнут 14 метров в секунду. Ночью ожидается +2...+7, днем +12...+17. Лишь в южных районах области будет +22 градуса.