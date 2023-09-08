Пол Волгоградом специалисты РЭБ перехватили беспилотники

Специалисты оперативно посадили дроны условного врага. ФОТО: Пресс-служба Южного военного округа

Специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны отработали подавление беспилотников условного противника. Учения прошли на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служб Южного военного округа.

В рамках учений военные перехватили управление беспилотника и посадили его на своей территории. В качестве беспилотного аппарата использовались дроны гражданского производства и беспилотные аппараты, стоящие на вооружении мотострелкового соединения.

Специалисты выполнили перехват с помощью современных автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы