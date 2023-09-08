В Волжском с 4 сентября ищут пропавшую 80-летнюю пенсионерку

Ориентировка ан пропавшую женщину. Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей Волгоградской области помочь в поисках 80-летней Валентины Жайворенко из Волжского. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, пенсионерка ушла из дома 4 сентября и с того дня о ее местонахождении ничего неизвестно. Телефона у нее с собой нет, в чем была одета - неизвестно. У волжанки короткие седые волосы, серые глаза, обычное телосложение, она невысокого роста.

Всех, кто видел похожую на Валентину Жайворенко женщину, просят сообщить об этом по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.

Добавим, что в пошлом месяце из 39 заявок о пропавших жителях волонтерам удалось найти 18 человек.