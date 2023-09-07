В Волгограде хранившему боеприпасы в гараже мужчине дали 3,5 года тюрьмы

Суд вынес решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 сентября Красноармейский райсуд приговорил Владимира Филина из Волгограда к 3,5 годам колонии строгого режима за «Маузер» времен Великой Отечественной войны, который он нашел во время раскопок еще в 2004 году. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, в 2019 году он переделал его и продолжил хранить в гараже.

- В феврале этого года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий указанное оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов, - уточнили в ведомстве.

Мужчина признал вину. Помимо срока ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Добавим, что уголовное дело расследовали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.