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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 14:48

В Волгограде хранившему боеприпасы в гараже мужчине дали 3,5 года тюрьмы

Суд приговорил волгоградца к колонии строгого режима за найденный «Маузер»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд вынес решение.

Суд вынес решение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 сентября Красноармейский райсуд приговорил Владимира Филина из Волгограда к 3,5 годам колонии строгого режима за «Маузер» времен Великой Отечественной войны, который он нашел во время раскопок еще в 2004 году. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, в 2019 году он переделал его и продолжил хранить в гараже.

- В феврале этого года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий указанное оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов, - уточнили в ведомстве.

Мужчина признал вину. Помимо срока ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Добавим, что уголовное дело расследовали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.