Волгоградцев ближайшей ночью ждет холодная погода

На улице становится прохладнее Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Осень постепенно заявляет о своих правах в Волгограде и области. На улице становится свежо, в ближайшие сутки, 8 сентября, вовсе ожидается похолодание до +2 градусов. Местами пройдут небольшие дожди.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, по области в ночь на 8 сентября температура воздуха составит +7...+12º, при прояснении +2...+7º. Днем +15...+20º, в северных районах +10...+15º. Еще синоптики прогнозируют небольшие дожди в пятницу. В Волгограде 8 сентября существенные осадки не ожидаются, в ночные часы столбики термометров будут показывать +8...+10º в дневные +18...+20º.

В ночь на субботу местами по области также будет +2...+7º, а утром и днем пройдут кратковременные дожди с грозами.