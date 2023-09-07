Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 сентября 2023 14:14

В Волгограде 11 воинам вручили ордена Мужества посмертно

В музее-панораме «Сталинградская битва» вручили награды родственникам погибших бойцов
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Родственники погибших бойцов получили их награды ФОТО: пресс-служба музея-панорама "Сталинградская битва"

Родственники погибших бойцов получили их награды ФОТО: пресс-служба музея-панорама "Сталинградская битва"

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде прошла торжественная церемония вручения наград. Ордена Мужества получили родстенники 11 погибших в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Ордена Мужества врио Военного комиссара Волгоградской области полковник Фарид Хисматулин и заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов.

Посмертных наград удостоились: ефрейтор Станислав Роспономарев, сержант Александр Фетисов, младший сержант Алексей Моисеенко, ефрейтор Владимир Мосиенко, рядовые Владислав Бурцев, Сергей Джанситов, Николай Пономарев, Ахмад Стрельцов, Станислав Голенков, Михаил Садчиков и Андрей Голощук.