В Волгограде 11 воинам вручили ордена Мужества посмертно

Родственники погибших бойцов получили их награды ФОТО: пресс-служба музея-панорама "Сталинградская битва"

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде прошла торжественная церемония вручения наград. Ордена Мужества получили родстенники 11 погибших в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Ордена Мужества врио Военного комиссара Волгоградской области полковник Фарид Хисматулин и заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов.

Посмертных наград удостоились: ефрейтор Станислав Роспономарев, сержант Александр Фетисов, младший сержант Алексей Моисеенко, ефрейтор Владимир Мосиенко, рядовые Владислав Бурцев, Сергей Джанситов, Николай Пономарев, Ахмад Стрельцов, Станислав Голенков, Михаил Садчиков и Андрей Голощук.