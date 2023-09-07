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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 12:53

В Волгограде судят зарезавшего возлюбленную кухонным ножом мужчину

Убившего сожительницу волгоградца отправили на скамью подсудимых
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчину ждет суд.

Мужчину ждет суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи Волгограда собрали достаточно доказательств вины 40-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве 42-летней сожительницы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление произошло в июне этого года в доме на улице Рионской в Дзержинском районе. Убийца и жертва распивали спиртное и между ними возник конфликт.

- Обвиняемый ударил женщину кухонным ножом в область шеи. От полученного повреждения она скончалась на месте происшествия. Бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи, - уточнили в областном следкоме.

Следователи направили материалы уголовного дела надзорные органы. После утверждения прокуратурой обвинительного заключения начнется судебный процесс.