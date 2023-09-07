Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 сентября 2023 12:36

В Волгограде простились с погибшим в зоне СВО Александром Невским

Мобилизованного волгоградца Александра Невского Утигалиева похоронили на родной земле
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Похоронили бойца по мусульманским традициям

Похоронили бойца по мусульманским традициям

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сегодня, 7 сентября, в последний путь проводили волгоградца Александра Утигалиева с необычным отчеством Невский. 47-летний мобилизованный погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили родственники погибшего.

Необычное отчество Александр получил при рождении. Работал на Волгоградском алюминиевом заводе «Русал». Туда в прошлом году ему и пришла повестка в рамках частичной мобилизации. Насколько известно родным бойца, он был рядовым в штурмовой роте.

15 августа Александр Утигалиев был ранен, в госпитале ему сделали операцию, но позже на связь не выходил. А затем родные получили печальную вещь – Александра не стало.

Александра Утигалиева похоронили на Верхнезареченское кладбище по мусульманскому обряду.