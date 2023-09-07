В Волгограде простились с погибшим в зоне СВО Александром Невским

Похоронили бойца по мусульманским традициям Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сегодня, 7 сентября, в последний путь проводили волгоградца Александра Утигалиева с необычным отчеством Невский. 47-летний мобилизованный погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили родственники погибшего.

Необычное отчество Александр получил при рождении. Работал на Волгоградском алюминиевом заводе «Русал». Туда в прошлом году ему и пришла повестка в рамках частичной мобилизации. Насколько известно родным бойца, он был рядовым в штурмовой роте.

15 августа Александр Утигалиев был ранен, в госпитале ему сделали операцию, но позже на связь не выходил. А затем родные получили печальную вещь – Александра не стало.

Александра Утигалиева похоронили на Верхнезареченское кладбище по мусульманскому обряду.