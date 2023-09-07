В волгоградских магазинах выросли цены на куры, огурцы, вермишель

Среди подорожавших продуктов оказались огурцы Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде резко подскочили цены на охлажденные куры. За неделю они подорожали на 6,11% или на 11,24 рубля. В среднем килограмм кур теперь стоит 195,39 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. Также с 29 августа по 4 сентября в Волгограде поднялись цены на баранину на 2,33%, на огурцы – на 3,17%, на вермишель – на 2,67%, на помидоры – на 1,6%.

Разочаровали волгоградцев ценники и на другие продукты. За неделю подорожали мясные консервы для детей на 1,09%, маргарин – на 4,41%, сухие молочные смеси – на 1,81%, куриные яйца – на 1,17%, печенье – на 1,02%, чай – на 1,86%, поваренная соль – на 1,86%, полукопченая колбаса – на 1,54%, мука – на 2,47%, пшено – на 2,19%, гречка – на 1,09%.

Среди подешевевших продуктов – вареная колбаса (на 2,14%), творог (на 1,57%), овощные консервы для детей (на 4,11%), картофель (на 7,81%), капуста (на 8,53%), репчатый лук (на 6,53%), свекла (на 2,8%), морковь (на 2,97%), бананы (на 6,56%).