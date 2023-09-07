Волгоградцы назвали подходящий возраст женщины для рождения ребенка

Волгоградцы считают, что первенца нужно рожать после 25 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградцы поучаствовали во всероссийском опросе от компании hh на тему "Дети или карьера?". Согласно статистике, россияне считают оптимальным возрастом для рождения ребенка у женщины период с 25 до 34 лет.

Около трети опрошенных назвали другой возраст, по их мнению, подходящий для рождения первенца - с 18 до 24 лет. И только 4% считают, что рожать малыша нужно с 35 до 44 лет. Некоторые опрашиваемые посчитали, что все зависит от индивидуальных особенностей и от желания самой женщины.

Также 43% волгоградцев считают, что женщина должна выбирать между рождением детей, образованием и работой.