Волонтеры установили личность найденного на вокзале Волгограда 20-летнего парня

Волонтеры помогли молодому человеку. Фото: ПСО ОБЕРЕГ.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Оберег» установили личность и помогли найти родных потерявшемуся на вокзале Волгограда 20-летнему Евгению Соколовскому. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры, молодой человек приехал в город-герой без документов и телефона, выглядел очень растерянным и не имел возможности связаться с родными. Евгений не мог пояснить, где его дом и не мог дать контакты близких.

Волонтеры вместе с полицейскими смогли помочь парню. Благодаря ориентировкам быстро нашлась семья Евгения.

- Благодаря оперативной информационной поддержке от жителей региона, от информационных порталов, мы нашли родных парня и он оказался жителем Красного Яра, - уточнили волонтеры ПСО "Оберег".

Стоит отметить неравнодушие волгоградцев - они не прошли мимо молодого человека, который оказался в трудной жизненной ситуации и оказали ему помощь.

Телефоны для связи с волонтерами: 8-800-505-10-65.