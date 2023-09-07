Волгоградцу грозит 12 лет колонии за гибель полицейского в ДТП

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Прокуратура в Волгоградской области утвердила обвинение 52-летнему мужчине, которого будут судить за гибель инспектора ДПС в аварии. Житель Урюпинска устроил аварию, сев за руль пьяным.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, вечером 14 июля 2023 года в Урюпинске 52-летний мужчина ехал за рулем Chevrolet Lacetti в состоянии алкогольного опьянения. На улице Казачьей он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение лоб в лоб с автомобилем «ВАЗ-2107». Авария попала на видео. Отечественной легковушкой управлял 29-летний инспектор ДПС Дмитрий Цепляев, который ехал вместе с 27-летним коллегой с после дежурства.

Дмитрий Цепляев погиб на месте аварии, его коллегу госпитализировали. Также в больницу доставили 11-летнего мальчика, который ехал в Chevrolet. А пьяный водитель отделался незначительными ушибами. Известно, что спустя полчаса после смерти полицейского его супруга, находившаяся в роддоме, родила ребенка.

52-летний житель Урюпинска, находящийся под стражей, признал вину. Ему грозит до 12 лет колонии. Уголовное дело будет рассматривать Урюпинский городской суд.