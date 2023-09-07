Под Волгоградом рыбака раздавила припаркованная им на склоне берега «Лада»

СК проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 6 сентября, трагическая случайность унесла жизнь 76-летнего жителя Иловлинского района. Мужчина поехал на рыбалку и был раздавлен собственной машиной. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, тело погибшего на берегу реки Быстрая, что в полутора километрах от станицы Качалинской, обнаружил местный житель.

- По предварительным данным, мужчина скончался в результате наезда своего автомобиля марки ВАЗ-2111, который скатился на него во время надувания резиновой лодки при помощи автомобильного компрессора, из-за того, что он припарковал автомобиль на склоне и по невнимательности не поставил на ручной тормоз, - уточнили в областном следкоме.

Машина была заведена, что и стало причиной несчастного случая. При этом автомобиль скатился в воду. Следователи организовали проверку.