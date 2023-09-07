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НовостиПолитика7 сентября 2023 6:36

В Волгоградской области военные очистили зараженную воду

На полигоне под Волгоградом военные на учениях обеззаразили опасную воду
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Военные инженеры на учениях. Фото: ЮВО.

Военные инженеры на учениях. Фото: ЮВО.

На полигоне Прудбой в Волгоградской области инженеры обеззаразили опасную воду. На учениях военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа обнаружили 40 тонн смертельной жидкости - условный противник применил оружие массового поражения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО, специалисты инженерных войск развернули специальные пункты сбора и очистки воды с помощью комплексной станции очистки воды СКО-10 «Гигиена».

Целые сутки ушли на то, чтобы очистить тонны воды от яда.

- Станция «Гигиена» очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов, - уточнили в пресс-службе военного ведомства.