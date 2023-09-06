Управлявший «десяткой» 15-летний подросток погиб в ДТП на трассе под Волгоградом

"Десятка" под управлением подростка разбилась почти всмятку Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ужасная трагедия произошла сегодня, 6 сентября, на 869 километре трассы Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе Волгоградской области. Около 14.20 столкнулись два автомобиля, за рулем одного сидел 15-летний подросток, который скончался на месте аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Infinity» столкнулся автомобилем «ВАЗ-21100», за рулем которого сидел 15-летний подросток. Последний начал совершать разворот с обочины дороги.

Несовершеннолетний скончался на месте от травм до прибытия врачей скорой помощи. Все обстоятельства аварии устанавливаются.