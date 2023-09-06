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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 14:36

Под Волгоградом на железнодорожной станции заметили бешеного енота

Из-за дикого больного животного в Иловлинском районе объявлен карантин
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Енот заставил содрогнуться все Качалинское поселение

Енот заставил содрогнуться все Качалинское поселение

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области одно дикое животное стало причиной объявления карантина по бешенству. Появившийся в Качалинском сельском поселении в Иловлинском районе енот был с симптомами бешенства. Об этом сообщили в комитете ветеринарии Волгоградской области.

Специалисты разработали план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя. Им предстоит проверить всех владельцев восприимчивых животных и проверить их питомцев на бешенство.

Бездомные животные будут отлавливаться, изолироваться на 2 недели, а затем проходить вакцинацию от бешенства. Также примерно в радиусе 1800 м от эпизоотического очага предусмотрена иммунизация непривитых животных.