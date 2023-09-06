Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 14:24

В Волгоградской области ищут родных потерявшего память 20-летнего парня

Под Волгоградом нашли потерявшего память 20-летнего парня
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волонтёры ищут родных молодого человека. Фото: ПСО ОБЕРЕГ.

Волонтёры ищут родных молодого человека. Фото: ПСО ОБЕРЕГ.

Сегодня, 6 сентября, волонтеры поисково-спасательного отряда «Оберег» начали распространять ориентировку в социальных сетях о поиске родных предположительно 20-летнего Евгения Соколовского из Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, молодой человек потерял память и та информация, которую он о себе рассказал, может быть недостоверной.

Потерявшегося Евгения нашли в городе Камышин Волгоградской области. Ни документов, ни телефона при нем не было. Уточнить свое место жительства молодой человек также не смог.

В настоящий момент добровольцы поисково-спасательного отряда выясняют личность потерявшегося волгоградца и ищут его родственников.

Телефоны для связи: 112 или 8-800-505-10-65.