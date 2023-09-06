Бывший заммэра Волжского не избежал колонии за злоупотребление полномочиями

Волжский городской суд снова признал виновным Виктора Сухорукова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

6 сентября в Волжском городском суде огласили приговор бывшему заместителю мэра города-спутника Виктору Сухорукову. Чиновника судили за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Сухоруков с февраля 2016 по сентябрь 2017 года, будучи заместителем главы Волжского и начальником правового управления администрации, приказывал своим подчиненным не принимать участия в судебных разбирательствах по иску мэрии к фирме о взыскании 39 миллионов рублей долга за аренду земельного участка.

- После того как иск был оставлен судом без рассмотрения в связи с неявкой истца, повторное взыскание задолженности не инициировалось, - отметили в прокуратуре.

В сентябре 2017 года имущество компании-должника стоимостью свыше 200 миллионов рублей было передано в собственность третьим лицам, а юридическое лицо готовилось стать банкротом. До сих пор долг в 39 миллионов рублей перед мэрией погашен не был.

Вину Виктор Сухоруков не признал.

В октябре 2022 года Волжский городской суд приговорил бывшего чиновника к лишению свободы сроком на 3 года. Прокуратура настаивала на 4-летнем сроке. Областной суд во время обжалования не нашел причин для отмены или изменения решения. Однако в апреле Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил обвинительный приговор Виктору Сухорукову. Уголовное дело было направлено на новое рассмотрение. Однако Волжский горсуд снова признал экс-мэра виновным, наказав его заключением на 2 года 6 месяцев в колонии общего режима. Также его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления, в течение 2 лет. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.