В Волгограде главу строительной фирмы осудят за падение с высоты рабочего

Пострадавший уже получил компенсацию в размере 1,5 млн рублей Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде на скамью подсудимых отправится директор компании «Лига сервис», который строит ЖК «Виноград» в Центральном районе города-героя. Он обвиняется в нарушении правил безопасности на строительной площадке, из-за чего один из работников сорвался и получил многочисленные травмы. Об этом сообщает СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, 25 марта этого года 40-летний строитель демонтировал стойки опалубки монолитной плиты на строительной площадке ЖК «Виноград». Во время работы он сделал неловкий шаг назад, споткнулся и упал на бетонные лестничные ступени с высоты 4-х метров. Мужчина получил черепно-мозговую травму и множественные переломы позвонков.

Как удалось выяснить следствию, работники допускались на стройку без ознакомления с проектом производства работ. Кроме того, на площадке отсутствовали защитные ограждения.

Директор фирмы уже выплатил пострадавшему строителю 1 миллион 500 тысяч рублей в качестве компенсации. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой района обвинительным заключением направлено в суд.