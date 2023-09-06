Банк «Центр-инвест» запустил новую образовательную программу

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест».

Банк «Центр-инвест» совместно с Центром финансовой грамотности реализовали новую программу обучения — ESG-всеобуч, который представляет собой интерактивный курс лекций о принципах ESG. ESG-всеобуч — это революционный образовательный проект, который объединяет лучшие практики и инновации в сфере обучения, адаптируя их к современным требованиям и вызовам.

В интерактивном курсе слушатели познакомятся с понятием ESG, узнают, как управлять ESG-рисками и минимизировать воздействие на окружающую среду. Анимированные видеолекции от экспертов банка «Центр-инвест», кейсы и тестовые задания по теме ESG помогут закрепить полученные знания на практике.

Курс составлен на основе 30-летнего экспертного опыта банка. Пройти обучение и получить сертификат можно на сайте всеобуч.рф.

Банк «Центр-инвест» — один из крупнейших региональных банков юга России, реализующий на практике бизнес-модель ESG-банкинга. Он успешно использует систему ESG-рейтингов, программу энергоэффективности, внедряет «зеленые» продукты, а также ведет оценку углеродного следа.

Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». Генеральная лицензия Банка России № 2225 от 26 августа 2016 г.